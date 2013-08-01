بالصور| عناصر "الإخوان" في النقابات بالفيوم يتظاهرون تحت مسمى "ضد الانقلاب"

كتب : ميشيل عبدالله الخميس 01-08-2013 21:56

دفعت جماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الفيوم، عناصر فى الحركة الطلابية والنقابات المهنية بالمحافظة، للخروج إلى شوارع المدينة اليوم من أجل التظاهر ورفع اللافتات المنددة بما أسموه بـ"الانقلاب العسكرى"، حتى وإن كانت أعدادهم قليلة، من أجل حشد الرأي العام ضد نتائج ثورة 30 يونيو.

فقد نظمت حركة "طلاب ضد الانقلاب" المنتمية لجماعة الإخوان المسلمين، ظهر اليوم، سلاسل بشرية أمام جامعة الفيوم وتحركت بعدد من شوارع المدينة، للتنديد بما وصفوه بمجازر المجلس العسكرى والانقلاب الدموى، مطالبين بعودة الرئيس المصرى السابق، كما دفعت جماعة الإخوان عناصرها فى نقابات الصيادلة والأطباء والمعلمين والعلميين من أجل تنظيمهم وقفات منفصلة تحت اسم "ضد الانقلاب"، حيث حملوا "أيقونة ثورة يناير" بوسط البلد، للتأكيد على دعمهم الشرعية، على حد قولهم، والتنديد بقرار فض اعتصام ميدان "النهضة" وميدان "رابعة العدوية".

وشارك من عناصر الإخوان فى نقابات المعلمين، والأطباء، والمهن العلمية، والصيادلة، والبيطريين، والمهندسين، من أمام عِدة مساجد مختلفة فى مسيرات وصلت إلى ميدان سواقى الهدير، وسط مدينة الفيوم، مطالبين بعودة الرئيس السابق محمد مرسى، ومحاكمة وزير الدفاع وكل من تسبب بمقتل المتظاهرين الأبرياء السلميين العُزل، حسب قولهم، مؤكدين على أن مصر ستظل هويتها إسلامية لا ليبرالية ولا علمانية.

ردد المشاركين في المسيرات عِدة هتافات من بينها "إسلامية إسلامية .. رغم أنف العلمانية"، وقال الدكتور حاتم النشار، نقيب الأطباء بالفيوم أن ما حدث هو انقلاب واضح على الشرعية، وأن وزير الدفاع فقد عقله تماما، وأن الرافضين للانقلاب يملؤون شوارع مصر وميادين محافظاتها ويثيرون جنون معارضيهم، لأنهم أعجزوهم بسلميتهم فى التظاهر والاعتصام.