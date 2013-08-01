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"دعم الشرعية" بالمنيا يرفض العنف إذا تم فض اعتصامات "الإخوان" بالقوة

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"دعم الشرعية" بالمنيا يرفض العنف إذا تم فض اعتصامات "الإخوان" بالقوة "دعم الشرعية" بالمنيا يرفض العنف إذا تم فض اعتصامات "الإخوان" بالقوة

كتب : إسلام فهمي الخميس 01-08-2013 22:35

أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية في مركز أبوقرقاص بالمنيا، رفضه التام لاندلاع أي أعمال عنف مثل اقتحام أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة في حالة فض اعتصام الإخوان بالقوة سواء بميدان رابعة أو ميادين المحافظات.

وقال التحالف، في بيان له اليوم: "يهيب التحالف بمواطني ‫أبوقرقاص الكرام ‫عدم الانصياع لأي ‫دعوة تصدر من ‫أشخاص مجهولة أو غير مسؤولة تتبنى فكرة ‫‏اقتحام مراكز أو أقسام ‫الشرطة أو المؤسسات الحكومية في حالة ‫فض اعتصام رابعة أو النهضة بالقوة".

وأكد التحالف أنه في حالة ‫فض الاعتصامات بالقوة سينزل التحالف وجميع ‫أعضائه وكل ‫الشعب وجماهير أبوقرقاص ‫في احتجاجات سلمية ومسيرات مستمرة للمطالبة بعودة الرئيس المعزول.

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DMC

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