راعي "مارجرجس" في المنيا: مسيرة لأنصار مرسي تعتدي على منازل المسيحيين

كتب : الوطن الخميس 01-08-2013 22:55

أكد القس أيوب يوسف راعي كنيسة ماري جرجس للأقباط الكاثوليك بقرية دلجا، التابعة لمركز ديرمواس في محافظة المنيا، إن عدداً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي حركوا مسيرة عقب أنتهاء صلاة التروايح، وأثناء مرور المشاركين فيها بالشوارع والحارات ذات الأغلبية المسيحية قاموا بالقرع على أبواب المنازل بعنف، وكتبوا عليها عبارات سب وشتائم، فيما قام صبيه بقذف استراحة الكنيسة بالطوب، وتعمد أنصار المعزول ترديد عبارات مهينة ومستفزة ضد المسيحيين بقصد وقوع مصادمات بين الطرفين.

وأشار يوسف إلى أن الاعتداءات على منازل وممتلكات ومحال الأقباط والكنائس الخمسة الواقعة بالقرية "أصبحت متكررة بشكل يومي"، وناشد أجهزة الأمن بالتحرك الفوري والسريع لحماية ممتلكات ومنازل الأقباط ومنع الاعتداء عليها، وتكثيف التواجد الشرطي حول دور العباده وإيجاد حل لهذه المأساة التي لا تنتهي.