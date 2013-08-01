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15 مليون جنيه من "الأورمان" لغير القادرين في محافظة الجيزة

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15 مليون جنيه من "الأورمان" لغير القادرين في محافظة الجيزة 15 مليون جنيه من "الأورمان" لغير القادرين في محافظة الجيزة
المحافظ: كل التقدير للدور الرائد للجمعيات الأهلية بصفتها أحد جناحى التنمية

كتب : محمد الأبنودى الخميس 01-08-2013 23:07

أشاد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة، بالدور الرائد الذى تقوم به الجمعيات الأهلية فى العمل الأهلى والوقوف بجانب الأجهزة الحكومية فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك خلال البروتوكول الذى وقعته المحافظة مع جمعية الأورمان، لتقديم خدمات متعددة يستفيد منها أهالى الجيزة بإجمالى تكاليف 15 مليون جنيه.

وأشاد المحافظ بجهود الجمعية الخيرية فى الوقوف بجانب غير القادرين، مشيرا إلى أنها إحدى الجمعيات المتميزة فى هذا المجال.

وقال إنه تم الاتفاق على أن تقوم الجمعية بمعاونة المواطنين فى إقامة مشروعات صغيرة من خلال قروض حسنة بجانب إقامة مشروعات لرؤوس الماشية وخدمات علاجية للمرضى.

من جانبه، قال حسام الدين أحمد عبد الحليم رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه سيتم تقديم 6 أنواع من الخدمات تشمل قروضا حسنة قيمة كل قرض 4000 جنيه لتمويل مشروعات صغيرة بإجمالى 5 ملايين جنيه، وإجراء عمليات قلب وعيون بإجمالى 5 ملايين جنيه، إضافة إلى سداد ديون الغارمين بتكلفة 2.5 مليون جنيه وشراء 150 رأس ماشية بتكلفة 1.5 مليون جنيه، وأخيرا إقامة مشروعات صغيره بتكلفة مليون جنيه.

وأكد أنه روعى فى الخدمات أن تكون متنوعة ما بين الخدمات الطبية وسداد الديون لغير القادرين ومعاونة المحتاجين فى إقامة مشروعات تدر عليهم دخل ثابت.

حضر توقيع البروتوكول اللواء محمود عشماوى نائب المحافظ واللواء محمد الشيخ السكريتر العام للمحافظة.

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