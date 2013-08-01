القوى السياسية تبدي استياءها من عدم دعوتها لاجتماع محافظ البحر الأحمر

كتب : صلاح عبدالله منذ 25 دقيقة

عبرت القوى السياسة والحركات الثورية والشبابية، عن استيائها لعدم دعوتها لحضور لقاء اللواء طارق المهدى محافظ البحر الأحمر مع ممثلى الأحزاب والقوى السياسية والقبائل العربية، الذى انعقد اليوم في مجمع إعلام الغردقة.

وحضر اللقاء حزب النور والوفد، وطالب لطفى الضمرانى رئيس حزب الوفد من المحافظ ضرورة الاهتمام بمدن الشمال وخاصة مدينة رأس غارب التى تضخ للدولة 75%من ناتج البترول فى مصر، ويعانى الأهالى بها من سوء الخدمات الصحية، ووعده المحافظ بزيارتها غدا.

ومن جهته طالب محمد رفيع محمد ممثل القبائل العربية، بأن يتم تشكيل لجنة من المحافظة تضم صحفيين وممثلى أحزاب وتنفيذيين لحصر المشكلات التى يعانى منها المواطنون من الزعفرانة شمالا وحتى حدربة بالشلاتين جنوبا، مع وضع حلول لها.