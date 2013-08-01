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إطلاق ثلاثة مشاهد مدمجة من فيلم Gravity

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إطلاق ثلاثة مشاهد مدمجة من فيلم Gravity إطلاق ثلاثة مشاهد مدمجة من فيلم Gravity

كتب : نورهان طلعت الخميس 01-08-2013 21:34

أطلقت وارنر بروس ثلاثة مشاهد جديدة من فيلم Gravity، للمخرج ألفونسو كوارون الذي ترشح لجوائز الأوسكار، حيث يجمع النجمين الفائزين بالأوسكار ساندرا بولوك وجورج كلوني في فيلم مليء بإثارة تسحب الجمهور إلى عالم لا حدود لخطورته في الفضاء السحيق.

المشاهد الثلاثة التي تم إطلاقها مدمجة جميعها في لقطة واحدة بدون مونتاج، ويمكن اعتبارها علامة تجارية من المخرج المكسيكي، حيث إنها تُظهر الإنجازات التكنولوجية والفنية المذهلة التي من المُتوقع أن يشاهدها الجمهور في الفيلم.

وتؤدي ساندرا بولوك دور دكتورة ريان ستون، المهندسة الطبية الماهرة التي تقوم بأول مهمة مكوكية لها مع رائد الفضاء المخضرم مات كوالسكي (جورج كلوني) الذي يقود آخر رحلة له قبل تقاعده، ولكن الرحلة الروتينية في الفضاء تتعرض لكوارث، ويتم تدمير المكوك، ويصبح كوالسكي وستون وحدهما وغير مرتبطين بأي شيء، فيحتميان ببعضهما البعض، ويواجهان الظلام، حيث لا يحيط بهما شيء سوى صمتٌ يصم الآذان ويوحي بأنهما قد فقدا أي صلة بالأرض أو أي فرصة للإنقاذ.

ويتحول الخوف إلى حالة من الذعر، فكل جرعة يستنشقانها من الهواء تستنزف ما تبقى من الأوكسجين القليل، والطريقة الوحيدة للعودة إلى الوطن قد تكون بالخروج إلى الفضاء المرعب.

فيلم Gravity هو العمل الذي طال انتظاره من الحاصل على 3 ترشيحات للأوسكار ألفونسو كوارون، مخرج فيلميHarry Potter and the Prisoner of the Azkaban وChildren of Men، حيث يعود إلى كرسي الإخراج بعد غياب 6 سنوات وسوف يُطرح الفيلم في دور العرض المصرية وبتقنية ثلاثي الأبعاد وفي قاعة IMAX من خلال شركة يونايتد موشن بيكتشرز كبرى شركات التوزيع السينمائي في العالم العربي والوكيل الرسمي سينمائياً لشركة وارنر بروس الأمريكية في .

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