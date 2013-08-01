اختيار سيناريست جديد لفيلم "Avatar 2"

كتب : إنجي رأفت الخميس 01-08-2013 22:02

استعان جامس كاميرون سيناريست فيلم "Avatar 2" بالسيناريست جوش فريدمان للمشاركة معه في كتابة السيناريو الجديد للجزء الثاني من فيلم Avatar.

كتب السيناريست جوش فريدمان سيناريو فيلم Terminator:The Sarah Connor Chronicles من قبل ولذلك شعر جامس كاميرون أنه من الممكن أن يكتبوا سيناريو مميزا معًا.

يعمل فريدمان على كتابة سيناريو فيلم Avatar 2 منذ أربع سنوات، ولذلك قرر أن يعين كاميرون ليضيف لمسة جديدة ومختلفة للسيناريو.

وسيبدأ تصوير الفيلم في العام المقبل بعد كتابة السيناريو، ومن المفترض أن يتم عرضه في عام 2015.