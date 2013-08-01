أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

اختيار سيناريست جديد لفيلم "Avatar 2"

Google+ Print
اختيار سيناريست جديد لفيلم "Avatar 2" اختيار سيناريست جديد لفيلم "Avatar 2"

كتب : إنجي رأفت الخميس 01-08-2013 22:02

استعان جامس كاميرون سيناريست فيلم "Avatar 2" بالسيناريست جوش فريدمان للمشاركة معه في كتابة السيناريو الجديد للجزء الثاني من فيلم Avatar.

كتب السيناريست جوش فريدمان سيناريو فيلم Terminator:The Sarah Connor Chronicles من قبل ولذلك شعر جامس كاميرون أنه من الممكن أن يكتبوا سيناريو مميزا معًا.

يعمل فريدمان على كتابة سيناريو فيلم Avatar 2 منذ أربع سنوات، ولذلك قرر أن يعين كاميرون ليضيف لمسة جديدة ومختلفة للسيناريو.

وسيبدأ تصوير الفيلم في العام المقبل بعد كتابة السيناريو، ومن المفترض أن يتم عرضه في عام 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي

مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي

مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق

مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق

مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب

مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب