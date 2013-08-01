لاجئو سوريا بدمياط: نلتزم الحياد مما يحدث في مصر.. وأي مخالفة يتحملها صاحبها

كتب : سهاد الخضرى منذ 24 دقيقة

أطلق عدد من لاجئي سوريا في دمياط الجديدة صفحة "السوريون على الحياد" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد الأوضاع السياسية التي باتت تشهدها الساحة السياسية المصرية، وخاصة أثناء ثورة 30 يونيو حينما خرج عدد من لاجئي سوريا وشاركوا معتصمي رابعة العدوية اعتصامهم، كما شاركوا مرارا وتكررا في المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي بمدينتي دمياط القديمة والجديدة.

وأكدت الحركة التزامها الحياد مما يحدث على الساحة السياسية المصرية، وأنهم لم ولن يكونوا طرفا في أي اصطفاف مصري وأي خروج مخالف عما أقروه فيتحمله صاحبه.

وبدأ أعضاء الصفحة في التحرك الفعلي في الشارع والتواصل مع أشقائهم المصريين لشرح وجهة نظرهم وإبلاغهم بأنهم رافضون لأي تدخل من قبل لاجئي سوريا في الشأن المصري.

وأهاب لاجئو سوريا بكل القوى والكيانات السياسية المصرية بعدم الزج بالجالية السورية فيما يحدث من صراع سياسي على الساحة.

كما دعوا الجالية السورية في مصر بصفة عامة وفي دمياط الجديدة بصفة خاصة، إلى عدم الانخراط في أي تحرك أو نشاط سياسي مصري.