«صباحي» ينفي تصريحات «أ.ش.أ».. والتيار الشعبي: نرفض استمرار أي اعتصامات مسلحة

نفى حمدين صباحي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، «أ.ش.أ»، عن موقف حمدين صباحي، مؤسس «التيار»، من اعتصامي «رابعة والنهضة». وقال التيار الشعبي المصري في صفحته على «فيس بوك»، مساء الخميس، إن ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، «أ.ش.أ»، عن موقف حمدين صباحي، مؤسس «التيار»، من اعتصامي «رابعة والنهضة»، غير صحيح. وكانت «أ.ش.أ» قالت إن «صباحي» يرفض فض اعتصامي «رابعة والنهضة» بالقوة، معتبرا، على حد تعبير الوكالة، أنه ردة على مبادئ «ثورة 30 يونيو». وجدد «التيار الشعبي» إعلان موقفه من حيث «رفض استمرار أي اعتصامات مسلحة»، داعيًا مؤسسات الدولة لـ«التعامل الحاسم مع مثل هذه الاعتصامات في إطار الدستور والقانون، وبأعلى درجة من ضبط النفس». كما أعلن «التيار الشعبي» إدانته لما تعرض له وفد حقوقي، الخميس، من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أثناء زيارتهم للاعتصام في «رابعة»، للتأكد من سلميته وعدم وجود أسلحة، مضيفًا: «هذا ما يزيد من شكوكنا حول مدى سلمية هذا الاعتصام». وطالب «التيار الشعبي»، في ختام بيانه، كل وسائل الإعلام بـ«تحري الدقة فيما تنقله من مواقف وأخبار وتصريحات عن التيار وقياداته، خاصة في ظل علمنا أن نص التصريح الذي نشر، أُرسل عبر إيميل مجهول لا يمت للتيار بصلة»، حسب قوله، مشيرًا إلى أن مواقف التيار وقياداته تعلن رسميا عبر بريده الإلكتروني الرسمي، أو صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أو على لسان متحدثه الرسمي ومتحدثيه الإعلاميين فقط.

شبكةعيونالإخبارية

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