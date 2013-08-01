الجزائر ترفض اتهامها بالتورط فى تدهور الوضع الأمنى بتونس

أدانت الجزائر "بشدة" الإدعاءات التى وصفتها بـ"الكاذبة والمغرضة" الصادرة عن بعض الأوساط عبر قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية فى تونس، تعتبرها المسئولة عن تدهور الوضع الأمنى فى هذا البلد.

وقال عمار بلانى الناطق الرسمى لوزارة الخارجية الجزائرية، فى تصريح له اليوم الخميس "نلاحظ بأن بعض الأوساط فى تونس تروج عبر قنوات تلفزيونية وعلى بعض المواقع الإلكترونية إدعاءات غير مسئولة وخلطا غير مقبول، حيث يعتبرونها المتسبب فى تدهور الوضع الأمنى فى تونس".

وأضاف "ندين بشدة تلك الإدعاءات الكاذبة والتى لا تمت للحقيقة بصلة والمنطلقة من عملية استغلال وتضليل".

وأكد بلانى أن الجزائر التى تظل "وفية لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للبلدان" تبقى متمسكة على الدوام بـ"تعزيز" علاقات الإخوة والتضامن مع الشعب التونسى، لافتا إلى أن الجزائر "تدعم جهود الشعب التونسى فى تحقيق تطلعاته ومثله".