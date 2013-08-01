مقتل وإصابة 16 عراقيا فى حوادث متفرقة شمال شرقى بغداد

أعلنت الشرطة العراقية مقتل سبعة أشخاص وإصابة تسعة آخرين بجروح فى سلسلة أعمال عنف متفرقة فى مدينة بعقوبة 57كم شمال شرقى بغداد.

وقالت مصادر أمنية للوكالة، إن ضابطا برتبة ملازم فى الشرطة وشرطيا قتلا وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق، استهدفت دورية للشرطة فى حى التحرير جنوبى بعقوبة.

وحسب المصادر، أطلق مسلحون مجهولون النار من أسلحة رشاشة على موكب مدير ناحية أبى صيدا حارث الربيعى، ما أسفر عن إصابته بجروح ومقتل اثنين من أفراد حمايته بالقرب من منزله فى قرية ذيابة شرقى بعقوبة.

وأضافت المصادر أن "عبوة لاصقة موضوعة داخل سيارة مدنية يستقلها ضابط بوزارة الداخلية انفجرت أثناء خروجه من منزله فى حى الزهراء شمالى بعقوبة أسفرت عن مقتله فى الحال، كما قتل موظف فى الصحة وابنه وأصيب خمسة آخرون من أفراد الأسرة جراء انفجار عبوة ناسفة قرب منزلهم فى حى المعلمين شرق بعقوبة.

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