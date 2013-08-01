أخبار عاجلة

مساء الأنوار: إنطلاق فعاليات كأس الـ24 للخيول العربية الأصيلة تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -
مساء الأنوار: تصريحات أشرف قاسم - المدير الفني لفريق الداخلية عقب الهزيمة من النادي الأهلي -
مساء الأنوار: لقاء مع أيمن المزين - المدير الفني لنادي الأسيوطي ومحمد عنتر نجم الفريق -
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب -
مساء الأنوار: لقاء خاص بين ماكيدا وخالد عيد قبل مباراة الاتحاد السكندري وطنطا -
مساء الأنوار: تأجيل نظر استشكال حل اتحاد الكرة لجلسة 23 أبريل -
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد -
مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تونس تؤكد رفضها القاطع لاستهداف علاقاتها مع دول الجوار

Google+ Print
تونس تؤكد رفضها القاطع لاستهداف علاقاتها مع دول الجوار تونس تؤكد رفضها القاطع لاستهداف علاقاتها مع دول الجوار

أكدت وزارة الخارجية التونسية اليوم رفضها القاطع لكل ما من شأنه أن يستهدف استقرار العلاقات العميقة التى تجمع تونس مع مختلف الدول الشقيقة، لاسيما دول الجوار المباشر أو يعكر صفوها مؤكدة حرصها الشديد على الحفاظ على عمق هذه العلاقات.
> وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الخارجية التونسية أصدرت بيانا تعقيبا على ما تم تداوله فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى من تصريحات تتهم دولا شقيقة وصديقة بالضلوع فى الأحداث الأمنية التى شهدتها تونس مؤخرا.

وشددت الوزارة بالمناسبة على مستوى التعاون الثنائى البناء والتنسيق الأمنى الميدانى المستمر القائم بين تونس وجميع دول المنطقة، خاصة الجزائر الشقيقة، باعتبار حجم التحديات الأمنية المشتركة وجسامة تداعياتها على استقرار هذا البلد.

كما أكد البيان أن تونس تنزه الجزائر الشقيقة عن هذه الاتهامات وعن كل ما من شأنه أن يمس أمن واستقرار بلادنا باعتبار ترابط أمن البلدين ووحدة مصير الشعبين الشقيقين تاريخا وحاضرا ومستقبلا.

وحذرت الوزارة جميع الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدنى التونسى من مغبة المس بعلاقات تونس الأخوية والودية مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، لاسيما فى هذا الظرف الدقيق الذى تمر به تونس، مشددة على أن الظرف يستدعى من الجميع مزيدا من التقارب والتشاور مع جميع هذه الدول لتأمين شروط المناعة والاستقرار لشعوبنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365