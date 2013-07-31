محكمة ليبية تقضي بإعدام عدد من رجال نظام «القذافي»

أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة مصراته فى ليبيا، الأربعاء، حكماً يقضي بإعدام عدد من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي لإدانتهم بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الليبي خلال ثورة فبراير 2011. وقال مصدر قضائي إن «المحكمة أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا بحق أحمد إبراهيم، وهو من أقارب «القذافي»، وشغل عدة مناصب سياسية في عهده»، وذلك لإدانته بـ«التحريض على بث الفتنة وإشعال الحرب الأهلية إبان الثورة الليبية». وحسب المصدر، أصدرت المحكمة أيضا حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص بحق 4 من المتطوعين مع كتائب «القذافي»، تطوعوا للقتال مع قوات «القذافي» ضد الثوار، لإدانتهم بالتورط في جرائم حرب، وأشار المصدر إلى أن تلك الأحكام قابلة للطعن وليست نهائية. وقبل عدة أشهر صدرت أحكام بالإعدام رميًا بالرصاص بحق عدد من المتطوعين في كتائب «القذافي». ويقبع في سجون مصراته نحو ألفي سجين من كتائب «القذافي» إضافة إلى العديد من رموز النظام السابق.

شبكةعيونالإخبارية

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