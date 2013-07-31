أخبار عاجلة

مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. بعد تألق كوليبالي ، رتب مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية -
رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

محكمة ليبية تقضي بإعدام عدد من رجال نظام «القذافي»

Google+ Print
محكمة ليبية تقضي بإعدام عدد من رجال نظام «القذافي» محكمة ليبية تقضي بإعدام عدد من رجال نظام «القذافي»
أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة مصراته فى ليبيا، الأربعاء، حكماً يقضي بإعدام عدد من رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي لإدانتهم بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الليبي خلال ثورة فبراير 2011. وقال مصدر قضائي إن «المحكمة أصدرت حكمًا بالإعدام شنقًا بحق أحمد إبراهيم، وهو من أقارب «القذافي»، وشغل عدة مناصب سياسية في عهده»، وذلك لإدانته بـ«التحريض على بث الفتنة وإشعال الحرب الأهلية إبان الثورة الليبية». وحسب المصدر، أصدرت المحكمة أيضا حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص بحق 4 من المتطوعين مع كتائب «القذافي»، تطوعوا للقتال مع قوات «القذافي» ضد الثوار، لإدانتهم بالتورط في جرائم حرب، وأشار المصدر إلى أن تلك الأحكام قابلة للطعن وليست نهائية.  وقبل عدة أشهر صدرت أحكام بالإعدام رميًا بالرصاص بحق عدد من المتطوعين في كتائب «القذافي». ويقبع في سجون مصراته نحو ألفي سجين من كتائب «القذافي» إضافة إلى العديد من رموز النظام السابق.  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية