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الحلقة (19) من "أبو الملايين": "سمر" تحمل من "صقر"

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الحلقة (19) من "أبو الملايين": "سمر" تحمل من "صقر" الحلقة (19) من "أبو الملايين": "سمر" تحمل من "صقر"

كتب : منى السداوي الأربعاء 31-07-2013 22:21

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "أبو الملايين"، ينتقل صقر وسمر للحياة في منزل وضاح حتى يراقباه دائما.

تحاول شيخة إقناع والدها بالرجوع إلى الرياض بعد أن تركها زوجها لمدة ستة أشهر، لكن والدها يرفض.

تطلب غادة من وضاح الذهاب للدكتور لمعرفة سبب تأخر الحمل، فيخبرهما أنه لا توجد مشكلة، ويكتشف صقر حمل سمر، التي تتوق إلى "مرق الضبع"، ولا يجدان سوى ابن شوصان لفعل ذلك.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي وإخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي وميس عمر وأمل الموضي.

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