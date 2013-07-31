الحلقة (21) من "فرح ليلى": "مي" تكذب على "نادر" بشأن علاقتها بـ"باسم"

كتب : سهيلة حامد منذ 49 دقيقة

في الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل "فرح ليلى"، تبدأ ليلى في مواساة أدهم بعد بكائه لفقدان والدته، وتطمئنه بأن والدته على قيد الحياة، فيشكرها لتواجدها معه ووقوفها بجانبه.

تتفقد مي معرض باسم وتلتقي نادر وهاجر أثناء تجهيزهما للمعرض، فتنزعج هاجر لأنه لا زال يفكر في مي، لكنه يقنعها بأن علاقتهما انتهت.

يتجه نادر إلى مي ويسألها عن باسم وطبيعة علاقتهما، وإذا ما كانت تعيش معه قصة حب، فتؤكد له صحة الخبر، رغم أنه لم تجمعهما إلا علاقة صداقة فقط.

يغادر أدهم وليلى القرية ويعودان إلى منزلهما، ثم يتحدث فتحي مع أدهم عن حبه لليلى، فينصحه أدهم بأن يخرج عن صمته ويصارحها بمشاعره.

مسلسل "فرح ليلى" بطولة ليلى علوي وفراس سعيد وعبدالرحمن أبوزهرة ونادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي والإخراج لخالد الحجر.