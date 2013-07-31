أطباء يحذرون من تناول الفيتامينات فى رمضان بدلا من الطعام

أرسل قارئ يسأل، تعودت كل عام فى الصيام فى شهر رمضان بتناول نوع من الفيتامين والتقليل من الطعام يكاد يكون منعدما ؟ فهل هذا تصرف صحيح أم ضار؟

أكد الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضوجمعية أصدقاء الكبد بلندن أن تعاطى نوعيات من الفيتامينات بكثرة فى شهر رمضان مثلما يفعل الكثير من الناس فى شهر الصيام بالذات معتقدين أن هذا النوع من البدائل يعوض الجسم ما يفقده أثناء الصيام ولا يضطر الإنسان إلى تناول الطعام الملىء بما يحتاج الجسم، والمشكلة أن البعض يعمد إلى شراء كميات كبيرة من الفيتامينات قبل شهر رمضان لأنه من النوع الذى لا يتناول الكثير من الطعام فى الصيام عكس الأيام العادية أومدخن ولا يحب الطعام فى رمضان مثلما يحب التدخين، وأثناء الشهر يقوم بتناولها بكثرة عن المعتاد ويتكاسل عن تناول الطعام والسوائل المطلوبة.

وهو تصرف غير حكيم فى شهر الصيام، لأن الصيام يحتاج مقابله مقايضة وهذه المقايضة لا تكون بالفيتامين بل بالمتطلبات الحية من مصدرها المباشر، ولا يفعل الفيتامين سحرا فى الجسم ويجعله قويا أويعوضه إلا بجانب تناول الحد الأدنى على الأقل من الطعام والسوائل المهمة للجسم والتى يزيد فقدانها فى الصيام والمكوث ساعات دون تناول الطعام والشراب لذا يجب أن يكون الاهتمام بالحصول على هذه العناصر مهم فى هذه الأيام وليس العكس بإهمالها ومضاعفه المشكلة.

لأن الفيتامينات مهما كانت لا تلعب الدور المساوى الحقيقى للعناصر التى يطلبها الجسم ويحتاجها خاصه فى الصيام.