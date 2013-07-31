لماذا يصاب الأطفال بتخلخل العظام؟

يعتبر تخلخل العظام أو ما يعرف باسم هشاشة العظام من أكثر المشكلات الشائعة، ويقول الدكتور حسين إبراهيم، استشارى أمراض العظام، إن مرض هشاشة العظام من الأمراض التى يمكن الوقاية منها بسهولة وخاصة عند وضع التغذية المناسبة منذ الصغر فإن الحصول على ما يكفى الطفل من الكالسيوم و(فيتامين د) يمكن أن يحميه فى الكبر من الإصابة بتلك الحالة.

لكن بعض إهمال الطفل قد يجعله يصل إلى تلك الحالة وخاصة إذا أصيب الطفل بمرض آخر كالإصابة بمرض الربو والتليف الكيسى، واللذين يعالجان عبر الاستخدام طويل الأمد للستيرويدات وهى أدوية لها تأثير غير إيجابى على العظام كما أن هناك أدوية أخرى تعوق امتصاص الجسم للكالسيوم وفيتامين (د)، ما يؤدى إلى إضعاف العظام.

> وقال إبراهيم لعلاج الأطفال المصابين بهشاشة العظام الشديدة يعتمد على علاج المرض المسبب للإصابة بذلك المرض أولا ثم تغيير بعض الأدوية التى تؤذى عظام الطفل بأخرى بديله لها وليست لها تلك الآثار الجانبية.

وأضاف إبراهيم أنه لا يجب على الأم أو المسئول عن الطفل إعطاء الطفل لفيتامين د أوالكالسيوم عند إصابة الطفل بهشاشة عظام بل يجب أن يحرصوا على حصول الطفل على الكميات المناسبة من كلا العنصريين، وإذا كان الطفل يعانى من مشكلة فيجب عرضه على طبيب مختص لتأكد من عدم وجود مشاكل أخرى للطفل.