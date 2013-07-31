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هل هناك أدوية تسبب ضعف الانتصاب؟

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هل هناك أدوية تسبب ضعف الانتصاب؟ هل هناك أدوية تسبب ضعف الانتصاب؟

أرسل قارئ يقول أنا رجل أبلغ من العمر 50 سنة منذ نحو سنتين إلى ثلاث سنوات أصبت بداء ضعف فى عملية الانتصاب والآن بعض الأوقات لا ينتصب وأجد حرجا كبيرا، وكنت أستخدم علاجا للربو اسمه فنتولين لأكثر من 20 سنة وتوقفت عنه منذ 14 سنة وقرأت أنه أحد مسببات ضعف الانتصاب فهل هذا صحيح؟

يجيب الدكتور عبد العزيز عطا الله استشارى الجراحة العامة، إن العلاج بالفنتولين لا يسبب ضعف فى الانتصاب.

ويجب على القارئ أن يذهب إلى طبيب مختص ليتأكد من عدم وجود ضعف أو انخفاض فى هرمون التيسترون (وهوهرمون الذكورة فى الجسم).

كما أن هناك بعض الأمراض التى قد تسبب ضعف الانتصاب مثل مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة فى الدم والسمنة الزائدة.

ويجب أن يقيم المريض نفسه وهل يتناول أى أدوية أخرى فكثير من الأدوية تسبب ضعف الانتصاب وخاصة أدوية القلب والضغط والسكر.

ونصح عطا الله القارئ بضرورة ممارسة الرياضة اليومية والحفاظ على النظام الغذائى فالتغذية المتوازنة من شأنها أن تساعد على حل كثير من المشكلات الجنسية.

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مصر 365