أطباء: يجب التوقف عن الليزر عند استخدام فيتامين "أ" لعلاج البشرة الدهنية؟

أرسلت قارئة تقول : أنا فتاة عمرى 26 عاما وأعانى من زيادة شديدة فى دهون البشرة والتى تزيد بصورة كبيرة فى فصل الصيف كما أن بشرتى مازالت تظهر بها بثور وحب شباب إلى الآن وبعد استشارة الطبيب نصحنى باستخدام أقراص مشتقات فيتامين "أ" لعلاج دهنية البشرة ولكنى أعانى من مشكلة أخرى وهى نموالشعر بكثافة فى وجهى وبعد استشارة طبيب آخر نصحنى بعمل جلسات بأشعة الليزر للتخلص من الشعر الزائد ولكن بعد أن اخبرته بتناولى مشتقات فيتامين "أ" نصحنى بتأجيل الجلسات لحين الانتهاء من كورس العلاج فما سبب تأجيل جلسات الليزر وما علاقتها بهذا الدواء؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر قائلة:

> على الرغم من أن مشتقات فيتامين "أ" تعتبر من أفضل الطرق العلاجية للقضاء على الدهون الزائدة بالبشرة فإن العلاج بها يتنتج عنه العديد من الآثار السلبية لذا ينصح دائما بأن يكون العلاج تحت الإشراف الطبى الدقيق كما يجب أخذ بعض المحاذير المهمة والعديدة اثناء الاستخدام ومنها عدم تعرض البشرة لأشعة الليزر وذلك نظرا لحساسية البشرة، والتى تصاحبها طوال فترة العلاج، كما تكون أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات الشديدة لذا نؤكد على نصيحة الطبيب بعدم استخدام أشعة الليزر لإزالة الشعر الزائد قبل التوقف عن تناول تلك الأقراص.