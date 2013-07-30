سرطان البروستاتا السبب الثالث للوفاة بين الرجال فى فرنسا

كشف التقرير الذى صدر مؤخراً من المعهد الوطنى للسرطان والمحافظة على الصحة الفرنسى عن تطور السرطان خلال الثلاثين عاماً الماضية، أى من عام 1880 وحتى 2012، أن سرطان البروستاتا يعد السبب الثالث للوفاة بين الرجال، حيث بلغ عدد المصابين 56 ألفا و800 حالة فى عام 2012 ووفاة 8 آلاف و900 حالة سنوياً.

أما سرطان الرئة فهو السبب الرئيسى الأول للوفاة بين الرجال، حيث يودى بحياة 21 ألفاً و300 حالة سنوياً والسبب الثانى للوفاة بين السيدات، حيث يودى بحياة 8 آلاف و700 حالة بعد سرطان الثدى الذى يصيب 11 ألفاً و886 حالة فى عام 2012.

وقد شهدت الفترة من عام 1980 حتى عام 2012 زيادة فى عدد الإصابة بالسرطان لدى الرجل والمرأة فقد ارتفعت حالات الإصابة من 107,6% إلى 111,4%، كما أن عدد الوفيات بلغ 148 ألف حالة وفاة عام 2012.