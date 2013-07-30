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أمير قطر يستقبل رئيس الائتلاف السورى لقوى المعارضة

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أمير قطر يستقبل رئيس الائتلاف السورى لقوى المعارضة أمير قطر يستقبل رئيس الائتلاف السورى لقوى المعارضة

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير قطر مساء اليوم الثلاثاء، أحمد العاصى الجربا رئيس الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية والوفد المرافق.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع فى سوريا، كما تم التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من الثورة السورية ودعم الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية.

وعلى جانب آخر، استقبل أيضًا الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير قطر الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزيانى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس، بالإضافة إلى اطلاعه على آخر الاستعدادات للقاء التشاورى الــ (15) لقادة دول مجلس التعاون والمقرر عقده فى المملكة العربية .
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