كيف يتم فطام الطفل؟

يملأ الأم العديد من الأسئلة حول كيفية رعاية طفلها وخصوصا عندما تلجأ لفطام الطفل، فهذا الأمر قد يسبب لها العديد من المشاكل التى لا تقدر على التصرف معها والفطام هوتلك المرحلة التى يعتمد فيها الطفل على مصادر أخرى للغذاء بخلاف الرضاعة لذا يحتاج الأمر إلى نوع من الصبر حتى تقدر الأم على تجاوز تلك المرحلة وهذا ما يوضحه دكتور إكرام لطفى استشارى أمراض الأطفال قائلا يعتمد الفطام على ما إذا كان وزن الطفل جيدا أم لا فإذا كان معدل نموالطفل طبيعى فلابد من اللجوء للرضاعه فى ست أشهر فقط وإذا كان النمو بطيئا ففى تلك الحالة لا يجب اللجوء إلى الفطام قبل عام ليحدد الطبيب الوقت المناسب لإدخال أطعمة أخرى، وهناك نوعان من الفطام إحداهما المفاجىء وهو يسبب نوع من الصدمة للطفل إلا أن الأم تضطر للجوء إليه فى حالة مرضها وإذا كان الطفل يرضع بمعدل ثلاث مرات يوميا وهناك الفطام التدريجى حيث يتم استبدال الرضاعة الطبيعية بالطعام وجبة واحدة أسبوعيا وهناك الفطام الجزئى وفيه تتم الرضاعة مرة أومرتين فى اليوم بعدها تستبدل باقى الوجبات بالطعام والفطام بالرغم من احتياج الطفل له فى مراحل معينة إلا أن كثيرا من الأمهات لا تدرك كيف تقوم به لذا فإن القراءة ومعرفة طرق التعامل مع الطفل من أفضل الوسائل للوصول للفطام بدون إصابة الطفل بصدمة.

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