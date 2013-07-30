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البذالي: الإقبال على الانتخابات رغم الحر والصيام دليل وعي الكويتيين

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البذالي: الإقبال على الانتخابات رغم الحر والصيام دليل وعي الكويتيين البذالي: الإقبال على الانتخابات رغم الحر والصيام دليل وعي الكويتيين
هنأ عضو المجلس المبطل بدر البذالي سمو أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد بنجاح العرس الديموقراطي، الذي حرص خلاله المواطنون والمواطنات على تأدية الواجب الوطني، رغم حرارة الطقس المرتفعة واجراء الانتخابات فترة الصيام، مؤكدا انه لخير دليل على مدى وعي الشعب الكويتي وحرصه على ممارسة دوره في اختيار من يمثله داخل مجلس الأمة.
>كما هنأ البذالي رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الجديدة سمو الشيخ جابر المبارك على ثقة صاحب السمو امير البلاد به.
>وأكد البذالي أن سمو الشيخ جابر المبارك هو بالفعل رجل المرحلة، متمنيا على المجلس الجديد أن يتعاون مع حكومة المبارك وفق ما تنص عليه المادة 50 من الدستور، وأن يبتعد أعضاؤه كل البعد عن الاحتقانات وتصفية الحسابات الشخصية، التي لم تجن الكويت منها الا شوكا، وأن يغلبوا المصلحة العامة على أي مصلحة خاصة.
>وشدد البذالي على أهمية أن يرد المجلس الجديد الجميل للشعب الكويتي، من خلال استكمال تحقيق الانجازات التي بدأها المجلس المبطل الثاني، وان يعمل على تحريك عجلة التنمية، من خلال اقرار القوانين اللازمة لتنفيذ الخطة الحكومية.
>وأوضح البذالي ان المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من قبل الجميع للنهوض بالبلاد وتنميتها وتطورها والعمل على تحقيق امال الكويتيين وتطلعاتهم.
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