السعدون: العيد الخميس 8 أغسطس

قال الباحث الفلكي عادل السعدون ان حسابات مرصد الفنطاس الفلكي الخاصة بمولد هلال شهر شوال عام 1434 هجرية «تشير الى أن العيد سيكون يوم الخميس الموافق الثامن من أغسطس المقبل».

> وأوضح السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية أمس أن القمر «سيقترن مع الشمس في منتصف الليل، أي بعد مرور 21 دقيقة من صباح يوم الاربعاء الموافق السابع من أغسطس المقبل».

> وأضاف أنه «في مساء يوم الاربعاء يكون عمر القمر 17 ساعة و45 دقيقة (...) حيث يحسب عمر القمر من بداية وقت الاقتران، ويغيب القمر الساعة السادسة و41 دقيقة مساء، في حين تغيب الشمس بعده بخمس دقائق في الساعة السادسة و36 دقيقة، وتكون استطالة القمر 9 درجات و45 دقيقة».

> وذكر أنه وفقا لتلك الحسابات «فلن يمكن مشاهدة القمر بالعين المجردة في الكويت ودول الخليج العربي ودول المغرب العربي، في حين يمكن مشاهدته في جنوب أفريقيا بالعين المجردة وفي الصومال بواسطة المناظير».