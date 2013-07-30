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ما أسباب آلام الركبة ومعاناة المصليين فى رمضان؟

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ما أسباب آلام الركبة ومعاناة المصليين فى رمضان؟ ما أسباب آلام الركبة ومعاناة المصليين فى رمضان؟

أرسلت قارئة تقول أعانى منذ بداية شهر رمضان من الآلام بالركب مما يعوقنى عن الصلاة واضطر للجلوس على كرسى مع العلم أنى تجاوزت الـــ60 ؟

يجيب الدكتور ضياء السيد أخصائى العظام وجراحة عظام اليد يشكو كثيرا من الأشخاص من عدم القدرة على الصلاة فى شهر رمضان إلا على كرسى خاصة من كبار السن أومن الأشخاص البدينين أومن يعانون من السمنة الزائدة

وقال إن من أهم أسباب للوصول إلى تلك الحالة المرضية هى تآكل سطح المفصل فيما يسمى بخشونة الركبة وتنقسم الخشونة فى مفصل الركبة إلى درجات منها البسيط والمتوسط والمتقدم ومعظم حالات الخشونة المتقدمة هم من لا يستطيعون الصلاة إلا على كرسى.

وتوصل العلم الحديث إلى عده طرق حديثة يمكن بها علاج تلك الحالات يتم خلالها حقن الركبة بمادة ملينة ومغذية لمفصل الركبة وتساعد على تحفيز تكوين سطح المفصل ولها نتائج جيدة فى بعض الحالات.

أما عن الحالات المتقدمة ينصح لهم بعمل تغيير مفصل الركبة وتتم الجراحة بشكل متقدم حاليا. يستطيع معها المريض المشى والعودة لحياته الطبيعية بشكل سريع.

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مصر 365