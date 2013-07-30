بالفيديو| طبيب أنف وأذن يوضح الأدوية التي يمكن تناولها خلال الصيام

كتب : ندى سامي الثلاثاء 30-07-2013 16:35

تطرق الدكتور حازم عبدالتواب طبيب جراحة الأنف والأذن والحنجرة، إلى المشكلة التي يعاني منها الكثير من المرضى، وهي أن بعض الأدوية تُفطر، فأوضح أن كل ما يدخل الجوف يفطر، مثل نقط الأنف والبخاخات التي يأخذها بعض مرضى الحساسية، لذا يجب الرجوع إلى الطبيب وتقسيم الأدوية على فترات ما بين الإفطار والسحور.

وأشار عبدالتواب إلى أن نقط الأذن لا تفطر إلا إذا كان المريض مصابا بثقب في طبلة الأذن، فالثقب يوصل النقط إلى المعدة، أما أقراص الفم فيفضل تناول الأقراص التي تؤخذ مرة واحدة في اليوم، وذلك لقصر فترة الإفطار حتى تستطيع المعدة استيعاب الدواء ولا يتسبب في أمراض المعدة، مؤكدا أن هناك أدوية إجبارية يجب تناول قرصين منها في اليوم، وفي هذه الحالة يفضل تناول قرص مع الإفطار وآخر مع السحور، مع مراعاه تقديم الإفطار وتأخير السحور.