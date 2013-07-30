دراسة: طول فترة الرضاعة يؤدى إلى ارتفاع معدل الذكاء لدى الطفل

توصلت دراسة نشرتها دورية الرابطة الطبية الأمريكية (جيه إم إيه) فى باب طب الأطفال أن طول فترة الرضاعة مرتبط بتحسن درجة التلقى للغة فى سن ثلاث سنوات، وارتفاع درجة الذكاء الشفهى وغير الشفهى فى سن سبع سنوات.

وذكر موقع "ساينس ديلى" المعنى بشؤون العلم نقلا عن الدراسة أن هذه الدلالة تدعم العلاقة بين الرضاعة الطبيعة والفوائد الصحية فى مرحلة الرضاعة، لكن مدى مساهمة الرضاعة الطبيعية فى تحسين التطور الادراكى أمر مؤكد، لكن بدرجة أقل.

وفى إطار الدراسة، قامت الإستاذة الجامعية ماندى بى بيلفورت، من مستشفى بوسطن للأطفال، وزملاؤها بفحص العلاقة بين فترة الرضاعة الطبيعية والمستوى الإدراكى للطفل وهو فى سن ثلاث، وسبع سنوات.

كما قاموا أيضا بدراسة مدى تأثير تناول الأم للأسماك أثناء فترة الرضاعة على مستوى إدراك أطفالهم فى الكبر.

وتبين أن تناول الأم للأسماك مرتين أسبوعيا يسهم فى زيادة المستوى الإدراكى للأطفال.

وخلص أصحاب الدراسة إلى وجود علاقة عرضية بين الرضاعة الطبيعية ومدى استعداد الأطفال لاستيعاب اللغة وهم فى الثالثة من العمر وارتفاع معدل الذكاء لديهم وهم فى سن المدرسة.

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