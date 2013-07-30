الشمر قد يساعد السيدات فى التغلب على الحزن والتوتر قبل فترة الدورة الشهرية

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة، أن تناول السيدات لكوب من شراب الشمر المغلى يساعدهن بصورة كبيرة فى مكافحة الاكتئاب والقلق، الذى ينتابهن قبل فترة الدورة الشهرية، حيث وجد أن لهذه البذور نكهة محببة للكثيرين ذات مذاق عرق السوس، حيث يلعب الشمر دوراً هاماً فى إعادة توازن الهرمونات الأنثوية والمسئولة بشكل كبير على حدوث الأعراض السلبية التى تسبق فترة الدورة الشهرية من بينها نوبات الصداع والعصبية الشديدة مع الميل إلى الاكتئاب والتوتر والقلق.

وأشارت الأبحاث إلى أن ما يقرب من ثلاثة أرباع السيدات اللاتى يعانين من شدة الأعراض السلبية التى تسبق الدورة الشهرية، وهو ما يمثل 40% منهن تؤثر سلباً هذه الأعراض على غالبيتهن ليقعن فريسة لنوبات اكتئاب حاد وتصرفات عصبية حادة.

وأظهرت الأبحاث، أن مثل هذه الأعراض لها جانب اقتصادى أيضاً، حيث تؤثر هذه الأعراض سلباً على إنتاجية المرأة لتكلف أرباب العمل نحو 3000 ألف جنيه إسترلينى سنوياً.

كانت الأبحاث قد أجريت على مجموعة من السيدات تناولن مشروب الشمر فى الأيام الثلاثة التى تسبق حدوث الدورة الشهرية إلى ثلاث أيام بعدها.

ولوحظ تراجع الأعراض السلبية التى تسبق حدوث الدورة الشهرية من توتر وعصبية زائدة مصحوبة بنوبات اكتئاب.