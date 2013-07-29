الحلقة (19) من "حاميها حراميها": "الخولي" يعد "ميشو" بالإفراج عنه

كتب : محمد صبري منذ 36 دقيقة

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "حاميها حراميها"، يلتقي فطين ونضال بالمقهى للتحدث بشأن معلومات عن الأسلحة التي يهربها درغام وعصابته، وبعد القليل يقتحم مجهولون المكان ويطلقون النار على الاثنين.

يجلس نضال مع فطين في المنزل ويخبره أنه من كان المقصود بالقتل، ويطلب نضال من رئيسه قوة لاقتحام المصنع الخاص بصفوت للبحث عن السلاح، ويذهب بالقوة إلى المصنع ويفتشه لكنه لا يجد شيئا.

يصل إلى صفوت خبر مقتل الطوخي، فيشك في أن الحادث كان مدبرا وعن عمد.

يحقق وكيل النيابة مع ميشو والتركي في مقتل الطوخي، ويأمر بحبسهما، وقبل ذهابهما للحبس يأتي زياد الخولي ويأخذهما لمكتبه، ويعرض على ميشو أن يرد المبلغ الذي أخذه في آخر عملية بالإضافة إلى مبلغ كان يدين به الطوخي مقابل أن يطلق سراحه، ويكلفه بعمليتين جديدتين دون مقابل، فيوافق ميشو على العرض.

يذهب درغام إلى فطين في منزله ويعرض عليه مبلغا كبيرا مقابل أن يتنازل على القضايا الخاصة بأرض والدته، لكن فطين يرفض.

المسلسل من إخراج عصام شعبان وتأليف محسن رزق، وبطولة سامح حسين وعايدة رياض وإنجي وجدان ومي كساب.