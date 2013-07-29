أخبار عاجلة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة -
نقل عاملة للمستشفى بعد إضرابها عن الطعام في مصنع بـ«العاشر» -
فتنة «الهيئات القضائية».. 7 سيناريوهات لحل أزمة البرلمان مع القضاة -
البورصة تخسر 2 مليار جنيه في ختام التعاملات -
الدولار يستقر في «المركزي» عند 18.20 جنيه -
رئيس شعبة مخابز الإسكندرية يهاجم وزير التموين بسبب بطاقات الدعم -
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب -
الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي -
بالصور من داخل ملجأ أيتام "العندليب".. "الإدارية" تضبط لحومًا مجهولة الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (19) من "حاميها حراميها": "الخولي" يعد "ميشو" بالإفراج عنه

Google+ Print
الحلقة (19) من "حاميها حراميها": "الخولي" يعد "ميشو" بالإفراج عنه الحلقة (19) من "حاميها حراميها": "الخولي" يعد "ميشو" بالإفراج عنه

كتب : محمد صبري منذ 36 دقيقة

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "حاميها حراميها"، يلتقي فطين ونضال بالمقهى للتحدث بشأن معلومات عن الأسلحة التي يهربها درغام وعصابته، وبعد القليل يقتحم مجهولون المكان ويطلقون النار على الاثنين.

يجلس نضال مع فطين في المنزل ويخبره أنه من كان المقصود بالقتل، ويطلب نضال من رئيسه قوة لاقتحام المصنع الخاص بصفوت للبحث عن السلاح، ويذهب بالقوة إلى المصنع ويفتشه لكنه لا يجد شيئا.

يصل إلى صفوت خبر مقتل الطوخي، فيشك في أن الحادث كان مدبرا وعن عمد.

يحقق وكيل النيابة مع ميشو والتركي في مقتل الطوخي، ويأمر بحبسهما، وقبل ذهابهما للحبس يأتي زياد الخولي ويأخذهما لمكتبه، ويعرض على ميشو أن يرد المبلغ الذي أخذه في آخر عملية بالإضافة إلى مبلغ كان يدين به الطوخي مقابل أن يطلق سراحه، ويكلفه بعمليتين جديدتين دون مقابل، فيوافق ميشو على العرض.

يذهب درغام إلى فطين في منزله ويعرض عليه مبلغا كبيرا مقابل أن يتنازل على القضايا الخاصة بأرض والدته، لكن فطين يرفض.

المسلسل من إخراج عصام شعبان وتأليف محسن رزق، وبطولة سامح حسين وعايدة رياض وإنجي وجدان ومي كساب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - الرئيس السيسي يلتقي بعد قليل رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن

الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

الأخبار - علاء حيدر : التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية يحتل أولوية في مباحثات السيسي مع ترامب

الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي

الأخبار - جماعات المصالح ... لاعب رئيسي في صناعة القرار السياسي الأمريكي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي