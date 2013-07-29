الحلقة (19) من "مزاج الخير: "الملط" يتفق مع "نوح" على الانتقام من "أفندينا"

كتب : أروا الشوربجي منذ 3 دقائق

في الحلقة التاسعة عشر من مسلسل "مزاج الخير"، يتفق الملط صاحب الملهى الليلي الذي تعمل به الراقصة رمانة ويسهر فيه خميس أفندينا وعائلة النوح والعمروتي، مع نوح على أن ينتقم من أفندينا، ويؤكد الملط أنه يجب الاتفاق مع المحامي بدران لأنه يعرف أسراره.

يتحدث أفندينا مع فريدة ابنة العمروتي عن موقف زواجهما، وعن أنه أمر من العمروتي.

"مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.