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"إيدي ميرفي" يعود لبطولة الجزء الرابع من Beverly Hills Cop

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"إيدي ميرفي" يعود لبطولة الجزء الرابع من Beverly Hills Cop "إيدي ميرفي" يعود لبطولة الجزء الرابع من Beverly Hills Cop

كتب : عمرو عز الدين منذ 45 دقيقة

أعلنت شركة "باراماونت" عن بدء العمل على إنتاج الجزء الرابع من سلسلة الأفلام الشهيرة Beverly Hills Cop، الذي بدأت في ثمانينات القرن الماضي، كما أكدت على عودة بطل السلسلة، النجم الأسمر إيدي ميرفي، للعب نفس الدور مرة أخرى.

وكان من المقرر أن تعود السلسلة مرة أخرى للحياة عن طريق مسلسل تليفزيوني، يركز في قصته على ابن بطل السلسلة أكسل فولي، إلا أن المسلسل لم يعرض على الرغم من اهتمام وسائل الإعلام به.

ولم يتم تحديد اسم المخرج بعد، إلا أن كتابة السيناريو سوف تسند لكل من جوش أبيلبوم وأندريه نيميك.

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