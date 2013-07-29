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الحلقة (18) من "صرخة روح": "وسيم" يقيم علاقة مع "رشا" ويحاول التقرب من "لينا"

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الحلقة (18) من "صرخة روح": "وسيم" يقيم علاقة مع "رشا" ويحاول التقرب من "لينا" الحلقة (18) من "صرخة روح": "وسيم" يقيم علاقة مع "رشا" ويحاول التقرب من "لينا"

كتب : أمل القاضي منذ 39 دقيقة

في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "صرخة روح"، تلتقي رشا الممثلة الشهيرة بأحد معجبيها الذي يحادثها عبر الهاتف ويُدعى شادي لأول مرة،، رغم وجود علاقة بينها وبين وسيم الكاتب الدرامي والمسرحي، الذي يحاول في الوقت نفسه إقامة علاقة مع لينا لكنها ترفض، حيث تُبدي إعجابا بيزن الذي يحب صديقتها.

يعرض أبو عمر رجل الأعمال وصديق والد لينا، على رشا إنتاج عمل درامي لها، وفي الوقت ذاته يحذر وسيم ابن شقيقته من محاولة التقرب للينا خوفا عليها منه، لأنها ابنة صديقه.

"صرخة روح" يدور في إطار "خماسيات الخيانة"، والخماسية الحالية من بطولة محمد خير الجراح وعاصم حواط وتولين البكري وكندة حنا وخالد قبش ومحمد قنوع، ومن إخراج ناجي طعمي.

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