الحلقة (18) من "فرعون": ضابط أمن دولة يعاتب "دهشان" بسبب مقالاته

كتب : أمل القاضي منذ 34 دقيقة

في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "فرعون"، يقيم رجب حفلًا كبيرًا يجمع كبار رجال الأعمال والمجتمع؛ احتفالًا بشرائه فيللا جديدة، تحضره سحر برفقة صديقتها ماجي بعد عودة علاقتهما معًا مرة أخرى، ويتعرف فرعون خلال الحفل على الكاتب والسياسي صفوت دهشان، وهو أحد المؤيدين لفكر الإخوان.0

وعلى هامش الحفل، يدور حوار يجمع دهشان بأحد رجال أمن الدولة؛ الذي يعاتبه على التقارير التي يكتبها في مركز الدراسات حول حقوق الإنسان وقمع الأمن، مبررًا ذلك بأن مَنْ يتم التعامل معهم أمنيًا بشدة هم "مجموعات متطرفة أو عناصر إجرامية"، ويطالبه بعرض حالة واحدة تم فيها انتهاك حقوق الإنسان لو يملك مستندًا لها.

المسلسل بطولة خالد صالح وجومانا مراد ودينا وأحمد فؤاد سليم والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، وإنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.