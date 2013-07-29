ما هى مشاكل الطفل خلال المراحل الأولى العمرية؟

تسأل قارئة يعانى ابنى من عدد من المشاكل المرضية خلال الفترة الأولى من حياته كالقىء والإمساك فكيف يمكننى التعامل معه؟

يجيب على هذا التساؤل دكتور محمد عبد العزيز استشارى أمراض الأطفال قائلا يعانى الطفل فى بداية حياته من مجموعة من الأمراض التى قد تصيبه بسبب قلة المناعة لديه، ومن هذه الأعراض القىء بسبب أن الطفل فى كثير من الأحيان يميل ظهره قليلا للأمام، وهناك الطفح الجلدى الناتج عن الحفاضة حيث يصبح جلد الطفل أحمر بسبب إخراج البول والبراز، لذا يجب استعمال الكريم الملطف لجلد الطفل وقد يعانى الطفل من ارتفاع درجة حرارة الجسم، فإذا ارتفعت درجة الحرارة عن 38 فيمكن عمل كمادات ماء بارد للطفل، حتى لا تزيد حرارته بجانب الإمساك الذى يحدث بسبب نقص الكميات الغذائية المقدمة للطفل.

وقد يعانى الطفل من الاصفرار لذا لابد من الانتباه إلى أن المرض إذا استمر أكثر من أسبوعين فلابد من استشارة الطبيب كما قد يشعر الطفل ببعض التشنجات المعوية بسبب عسر الهضم، نتيجة حدوث عدم انتظام فى الطعام لذا لابد أن تقرأ الأم حتى تدرك طرق العناية بابنها لأن كثيرا من الأمهات يفشلن فى العناية بأبنائهن بسبب انعدام الوعى وعدم تقديم المساعدة الطبية الكاملة للطفل إلا بعد تفاقم حالته الصحية.