غدًا.. "أطباء بلا حقوق" تلتقي وزير الصحة لمناقشة إصلاح المنظومة الصحية

كتب : محمد سليمان الإثنين 29-07-2013 13:40

أعلنت حركة أطباء بلا حقوق أنها ستلتقي غدًا الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الجديدة؛ لعرض مطالب الأطباء لإصلاح المنظومة الصحية، وذلك عن طريق الإسراع في إقرار الكادر وزيادة الميزانية وتأمين المستشفيات.

وقالت الدكتورة مني مينا، منسق الحركة، إن المطالب تتمثل في زيادة ميزانية، ورفع نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة تدريجيًا، لتصل لنسب تقارب النسب العالمية المتعارف عليها، وتغيير أوجه الصرف داخل الوزارة، بالإضافة إلى وضع حد أقصى وأدنى لمصلحة أولويات تحسين الخدمة الصحية للمواطن المصري، وكذلك تحسين أجور الكوادر الطبية والأطقم المساعدة، ووقف إهدار الأموال داخل الوزارة من خلال وقف القوافل.

وأشارت مينا إلى أنهم سيطالبون بإعادة هيكلة وزارة الصحة، وتعديل اللوائح الداخلية للمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة، بما يضمن مشاركة لا مركزية فاعلة للمجتمع والعاملين بالقطاع الصحي.