وزيرة الصحة تنفي التعتيم على الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين في الأحداث الجارية

كتب : أ ش أ الإثنين 29-07-2013 13:52

نفت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، ما يثار حول التعتيم على الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين في أحداث المظاهرات والاشتباكات الجارية في الفترة الراهنة.

وقالت الرباط، في تصريحات لها، إن كل من القتلى والجرحى يتم توثيقهم بشكل رسمي بالإسعاف والمستشفيات والمشارح، مبينة أن الوزارة لا هدف لها في عدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية في أي اشتباكات، حيث تقوم الوزارة بدورها بمهنية وإنسانية كاملة بعيدًا عن الانتماءات السياسية والدينية لكل من القتلى والمصابين.

وعلى صعيد متصل، أكدت وزيرة الصحة أن عدد الوفيات التي وقعت في أحداث الإسكندرية هو 8 وفيات وإصابة 194 شخصًا، وفي أحداث طريق النصر وقع 80 حالة وفاة تم نقل 39 منهم من المستشفى الميداني برابعة العدوية، كما وقعت 299 إصابة، لافتة إلى أن تلك الإصابات

والوفيات هي التي تم تسجيلها في سجلات المستشفيات والمشرحة ومكاتب الصحة.

وأفادت بأن جميع المصابين الذين يتخوفون من نقلهم إلى المستشفيات العامة قد ذهب مجموعة كبيرة منهم إلى المستشفيات العامة، ولم يخضعوا إلى أي تحقيقات، وفي نفس الوقت يلقون خدمة طبية متميزة ولا يوجد شكوى.