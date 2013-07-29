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20% من الموريتانيين يعانون فيروس الكبد

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20% من الموريتانيين يعانون فيروس الكبد 20% من الموريتانيين يعانون فيروس الكبد

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أن دراسة حديثة أظهرت أن فيروس الكبد يشهد ارتفاعا مقلقا، من حيث عدد الإصابات فى البلاد، حيث تقدر نسبة حامليه ما بين عشرة إلى عشرين فى المائة من عموم السكان، ويتجلى حجم الإصابة بفيروس الكبد "ب" فى التهابات الكبد المزمنة وتليفه وسرطاناته.

وقال المستشار الفنى لوزير الصحة الدكتور الهادى ولد اجيجبى، إن التهابات الكبد الفيروسية فى موريتانيا تمثل مشكلة حقيقية فى مجال الصحة العامة، خاصة التهاب الكبد فئة "ب".

وأوضح المسئول الموريتانى خلال الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة التهابات الكبد تحت شعار "التهابات الكبد اقرب مما تتصور"، أنه لمواجهة هذه الظاهرة فقد تم إدراج مكافحة هذا المرض ضمن الخطة الوطنية لتنمية قطاع الصحة التى تغطى الفترة مابين 2012 ـ 2020 كأولوية فى مجال الصحة العامة".
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