دراسة أمريكية: البعوض أحد أسباب سمنة الأطفال

قال باحثون أمريكيون أن البعوض يسهم فى مشكلة سمنة الأطفال فى بعض أرجاء الولايات المتحدة.

وقال الباحثون من جامعة برانديز بولاية ماساتشوستس إنهم أجروا دراسة تجريبية لبحث ما إذا كانت المدة التى يقضيها الأطفال فى اللعب بالخارج تختلف اعتمادا على السيطرة على جموع البعوض الموجود بالمنطقة من عدمه.

ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، أن الأطفال يقضون وقتا أطول فى الخارج فى المناطق التى يتم فيها إبادة البعوض بفاعلية مقارنة بالمناطق التى تعج بالبعوض ليستنتجوا أن القضاء على البعوض قد يلعب دورا فى خفض معدل السمنة بين الأطفال.

وأشار الباحثون إلى أنه نظرا لصعوبة علاج مشكلة السمنة ينبغى أن تتجه جهود الصحة العامة صوب الوقاية، التى يمكن أن تتضمن إبادة البعوض لأن هذا الأمر يبقى الأطفال فترة أطول خارج المنزل لممارسة أنشطة بدنية مما يقيهم من السمنة.