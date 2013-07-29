أخبار عاجلة

كوليبالي يقود هجوم الأهلي أمام منوف وديًا -
خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طنطا في الدوري -
إبراهيم صلاح يفتح النار على رضا عبد العال -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي -
الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر -
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا -
نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟ -
"البنطلون الأبيض" هو عنوانك هذا الصيف.. هكذا تنسقينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة أمريكية: البعوض أحد أسباب سمنة الأطفال

Google+ Print
دراسة أمريكية: البعوض أحد أسباب سمنة الأطفال دراسة أمريكية: البعوض أحد أسباب سمنة الأطفال

قال باحثون أمريكيون أن البعوض يسهم فى مشكلة سمنة الأطفال فى بعض أرجاء الولايات المتحدة.

وقال الباحثون من جامعة برانديز بولاية ماساتشوستس إنهم أجروا دراسة تجريبية لبحث ما إذا كانت المدة التى يقضيها الأطفال فى اللعب بالخارج تختلف اعتمادا على السيطرة على جموع البعوض الموجود بالمنطقة من عدمه.

ووجد الباحثون، وفقا لصحيفة /ديلى ميل/ البريطانية، أن الأطفال يقضون وقتا أطول فى الخارج فى المناطق التى يتم فيها إبادة البعوض بفاعلية مقارنة بالمناطق التى تعج بالبعوض ليستنتجوا أن القضاء على البعوض قد يلعب دورا فى خفض معدل السمنة بين الأطفال.

وأشار الباحثون إلى أنه نظرا لصعوبة علاج مشكلة السمنة ينبغى أن تتجه جهود الصحة العامة صوب الوقاية، التى يمكن أن تتضمن إبادة البعوض لأن هذا الأمر يبقى الأطفال فترة أطول خارج المنزل لممارسة أنشطة بدنية مما يقيهم من السمنة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365