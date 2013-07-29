التصلب فى الشخصية أكثر انتشارا فى الرجال عن النساء

أكد الدكتور محمود عبد الرحيم غلاب، أستاذ علم النفس الأسبق بجامعة القاهرة أن هناك نوعا من الأشخاص الذين يتسمون بسمات شخصية غريبة بعض الشيء، بان يكون متصلب الشخصية بشكل شديد مع الغير يصل إلى حد وصفه بالغرور، أو التعاطى عن الناس تماما وإشعارهم بذلك بشدة، ويشعرون بانزعاج دائم ممن حولهم، ولا يشعرون من يتعاملون معهم بالألفة على الإطلاق.

وهذه النوعية من المرضى بهذا النوع من الشخصيات يزيد إعدادها فى الرجال عن النساء وذلك لان الرجال أكثر جدية من النساء والمعروف أن معظمهم يجنحون لى العقل عن النساء.

يشعر بعض المرضى بهذه النوعية من الاختلال النفسية بنوع من الغضب البالغ أن تواجد الناس حولهم ويشعر دوما بأن الآخرين مزعجون ويتسببون له فى الشعور السيىء حتى ولو كانوا يساعدونه، وكذلك يشعر أغلب هؤلاء المرضى بنوع من الكره الشديد وعدم الرغبة فى مقابلة الآخرين والتعامل معهم، بل يشعرون بأن الأفضل لهم الابتعاد عن الناس لأنهم ليسوا أهلا للتعامل.

يعانى هؤلاء من الشعور الدائم بأن الانزعاج الدائم على أشيائهم الخاصة من الناس، ويشعرون دوما بنوع من التآمر يحاك ضدهم ولا يشعر بحب الآخرين على الإطلاق، وهو رد فعل طبيعى لتعامله الغريب مع الناس.