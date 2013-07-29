ثلاثة أنماط حياتية ضارة تعرض كبار السن للإصابة بالعجز والإعاقة

سلطت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من فرنسا وبريطانيا الضوء على أبرز الأنماط الحياتية الخاطئة وغير الصحية، وأبرز أضرارها على الأشخاص كبار السن، الذين تتخطى أعمارهم 65 عاما.

وأشار الباحثون أن قلة النشاط البدنى واتباع حمية غذائية غير صحية والتدخين يعدون من أبرز الأنماط الحياتية غير الصحية التى يقع فيها عدد كبير من الأشخاص كبار السن وتتعدى أعمارهم 65 عاما، لافتين أن هذه الأنماط الضارة ترفع بشكل ملحوظ فرص إصابة هؤلاء الأشخاص بالعجز والإعاقة وعدم القدرة على ممارسة الأنشطة الضرورية فى حياتهم دون الاعتماد على الآخرين.

وتزداد تلك المخاطر كلما ارتفع عدد العادات الصحية الخاطئة التى يقع فيها كبار السن، مثل تناول كميات قليلة من الفواكه والخضروات وتناول المشروبات الكحولية.

وأكد الباحثون أن تلك الأنماط والعادات غير الصحية ترفع خطر إصابة كبار السن بعدد من الاضطرابات المرضية بجانب الإعاقة، أبرزها: السمنة والسكرى والسرطان وضعف وظائف الإدراك والسكتة الدماغية وموت القلب المفاجئ وكما ترتفع معدلات الوفاة بشكل ملحوظ.

جاءت هذه النتائج فى دراسة حديثة نشرت بدورية "BMJ"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الرابع والعشرين من شهر يوليو الجارى.