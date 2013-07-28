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البشير يتعهد بإنهاء معاناة مواطنى جنوب كردفان ورعاية أسر الشهداء

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البشير يتعهد بإنهاء معاناة مواطنى جنوب كردفان ورعاية أسر الشهداء البشير يتعهد بإنهاء معاناة مواطنى جنوب كردفان ورعاية أسر الشهداء

الخرطوم أ. ش. أ

أكد الرئيس السودانى، عمر البشير، أن هذا العام سيكون آخر عام لمعاناة أهل جنوب كردفان، وتعهد برعاية الدولة لأسر الشهداء وبعودة الأمن والاستقرار لمنطقة الجبال بجنوب كردفان.

وأشاد البشير، لدى زيارته، اليوم الأحد، لأسرة الشهيد "مكى كوكو"، بمنزلهم بمحلية شرق النيل، والتى احتسبت أربعة شهداء- بالتعايش السلمى الموجود فى جنوب كردفان، ووصفه بأنه غير موجود فى أى مكان، ومنتقدا فى ذات الوقت دعاوى الذين يسعون إلى الحروب والاقتتال والزعزعة وعدم الاستقرار.

وأشار البشير، خلال الزيارة التى رافقه خلالها وزير الدفاع السودانى، الفريق عبد الرحيم حسين، إلى علاقته الحميمة بمجتمع كردفان والتى تعود لسنوات طويلة جاب خلالها فيافى كردفان ونشأت بينه وبينهم علاقات قوية.

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