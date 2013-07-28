وزيرة الصحة: 80 قتيلا و299 مصابا ضحايا اشتباكات "المنصة"

الرباط: نقدم خدماتنا للمصريين دون تفرقة

كتب : طارق عبد العزيز منذ 32 دقيقة

أعلنت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم، أن الحصر النهائي لضحايا أحداث المنصة بلغ 80 قتيلا و299 مصابا، لافتة إلى أنه تم نقل 39 جثة من ضمن الـ80 قتيلا من المستشفى الميداني في رابعة العدوية.

وقالت الوزيرة إنه في أحداث العنف التي شهدتها الإسكندرية بلغ عدد القتلى 8 وفيات و194 مصابا، وفي بورسعيد استقبلت المستشفيات هناك قتيلا واحدا و28 مصابا.

ونفت الوزيرة إخفاء وزارة الصحة لأي بيانات عن المصابين والقتلى، لافتة إلى أن وزارة الصحة تقدم خدماتها لكل المصريين دون تفرقة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل خارج المعادلة السياسية تماما.

الشرطة لم تستخدم "غاز الأعصاب"

وأوضحت الوزيرة أنه تم الدفع بعدد من الأطباء والمستلزمات للمستشفى الميداني لرابعة العدوية بعد الاستغاثات التي أطلقتها المستشفى وبناء على طلب نقيب الأطباء الدكتور خيري عبدالدايم.

وحول الحديث الذي أُثير عن استخدام قوات الشرطة غاز الأعصاب لتفريق المتظاهرين، نفت الوزيرة تلك الادعاءات قائلة إنه لم ترد أي عوارض غير طبيعية من المصابين تشير إلى إصابتهم بالتعرض لغازات الأعصاب، قائلة إن ما استخدمته وزارة الداخلية هو الغاز المسيل للدموع.

ولفتت الوزيرة إلى أن الخدمة الصحية العادية للمرضى لم تتأثر بالأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة للإسعاف والطوارئ تنص على الدفع بسيارات الإسعاف في أي لحظه لمواقع أحداث العنف من خلال خطة الانتشار لسيارات الإسعاف بمختلف أنحاء الجمهورية والتي تشمل 1979 سيارة إسعاف.

مشيرة إلى وجود تنسيق كامل بين مستشفيات الصحة والجامعة والشرطة والقوات المسلحة لعلاج المصابين.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تعديل بنود قانون الضمان الصحي خلال الفترة المقبلة لإقراره، كما أنه يتم حاليا التشاور مع أعضاء النقابات المهنية لإقرار كادر الأطباء بعد هدوء الأوضاع.