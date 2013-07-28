أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

وزيرة الصحة: 80 قتيلا و299 مصابا ضحايا اشتباكات "المنصة"

Google+ Print
وزيرة الصحة: 80 قتيلا و299 مصابا ضحايا اشتباكات "المنصة" وزيرة الصحة: 80 قتيلا و299 مصابا ضحايا اشتباكات "المنصة"
الرباط: نقدم خدماتنا للمصريين دون تفرقة

كتب : طارق عبد العزيز منذ 32 دقيقة

أعلنت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، في المؤتمر الصحفي الذي انعقد مساء اليوم، أن الحصر النهائي لضحايا أحداث المنصة بلغ 80 قتيلا و299 مصابا، لافتة إلى أنه تم نقل 39 جثة من ضمن الـ80 قتيلا من المستشفى الميداني في رابعة العدوية.

وقالت الوزيرة إنه في أحداث العنف التي شهدتها الإسكندرية بلغ عدد القتلى 8 وفيات و194 مصابا، وفي بورسعيد استقبلت المستشفيات هناك قتيلا واحدا و28 مصابا.

ونفت الوزيرة إخفاء وزارة الصحة لأي بيانات عن المصابين والقتلى، لافتة إلى أن وزارة الصحة تقدم خدماتها لكل المصريين دون تفرقة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل خارج المعادلة السياسية تماما.

الشرطة لم تستخدم "غاز الأعصاب"

وأوضحت الوزيرة أنه تم الدفع بعدد من الأطباء والمستلزمات للمستشفى الميداني لرابعة العدوية بعد الاستغاثات التي أطلقتها المستشفى وبناء على طلب نقيب الأطباء الدكتور خيري عبدالدايم.

وحول الحديث الذي أُثير عن استخدام قوات الشرطة غاز الأعصاب لتفريق المتظاهرين، نفت الوزيرة تلك الادعاءات قائلة إنه لم ترد أي عوارض غير طبيعية من المصابين تشير إلى إصابتهم بالتعرض لغازات الأعصاب، قائلة إن ما استخدمته وزارة الداخلية هو الغاز المسيل للدموع.

ولفتت الوزيرة إلى أن الخدمة الصحية العادية للمرضى لم تتأثر بالأحداث الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة للإسعاف والطوارئ تنص على الدفع بسيارات الإسعاف في أي لحظه لمواقع أحداث العنف من خلال خطة الانتشار لسيارات الإسعاف بمختلف أنحاء الجمهورية والتي تشمل 1979 سيارة إسعاف.

مشيرة إلى وجود تنسيق كامل بين مستشفيات الصحة والجامعة والشرطة والقوات المسلحة لعلاج المصابين.

وأوضحت الوزيرة أنه سيتم تعديل بنود قانون الضمان الصحي خلال الفترة المقبلة لإقراره، كما أنه يتم حاليا التشاور مع أعضاء النقابات المهنية لإقرار كادر الأطباء بعد هدوء الأوضاع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : قضية السلام بالشرق الأوسط تتصدر مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان

الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب مهتم بسماع آراء الرئيس السيسي بشأن جماعة الإخوان