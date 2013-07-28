توقف صلاة التراويح بمسجد القائد إبراهيم

توقفت شعائر صلاة التراويح بمسجد القائد إبراهيم، مساء اليوم الأحد، وذلك لليوم الثالث على التوالى بعد الاشتباكات العنيفة التى اندلعت بين المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول محمد مرسى يوم الجمعة الماضية.

اعتاد المصلين على أداة صلاة التراويح بساحة مسجد القائد إبراهيم منذ عدة سنوات خلف الإمام الشيخ حاتم فريد الواعر، إمام مسجد القائد إبراهيم، وسط حالة من الفرحة والابتهاج لأداء صلاة التراويح بالمسجد كل عام.

تسببت أحداث الاشتباكات العنيفة بساحة مسجد القائد إبراهيم فى إتلاف كل مكبرات الصوت ومعدات المسجد الخارجية التى كانت تستخدم فى إقامة الصلاة، وتخصيص ساحات للنساء لأداة الصلاة، إضافة إلى دورات المياه.

كان قد أعلن الشيخ حاتم فريد الواعر، خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك"، قائلاً: "تم إيقاف صلاة التراويح بمسجد القائد حتى يتم الإعلان عن صلاة التهجد بإذن الله نتيجة تخريب منشئات الصلاة والاعتداء على بعض منظمى الصلاة من قبل البلطجية، وإن الشيخ لا يصلى فى أى مكان آخر خلال هذه الفترة".