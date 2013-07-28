الخارجية الإثيوبية: سد النهضة سيفيد مصر والسودان

كتب : أ ش أ منذ 23 دقيقة

قال السفير دينا مفتى، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن "سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية والجاري بناؤه على النيل الأزرق سيفيد كلا من دولتي المصب وهما السودان ومصر، وأنه يجري مراعاة شواغل مصر من خلال لجنة الخبراء الفنية الدولية".

وأضاف المتحدث، في تصريحات نقلها الموقع الإخباري للتليفزيون الإثيوبي اليوم، أن هذا السد لن يلحق أي أضرار بمصر والسودان بل سيقدم مزايا لهاتين الدولتين، حيث سيوفر الطاقة وسيحد من تراكم الطمي ويحافظ على المياه في حالة الجفاف.

وأوضح أن إثيوبيا تقوم ببناء هذا السد بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، وأنه يجري خلال ذلك مراعاة شواغل مصر عبر لجنة الخبراء الفنية الدولية.