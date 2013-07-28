أخبار عاجلة

الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا عصمت - حلقة الأحد 2-4-2017 -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض: ترامب يدعم جهود السيسي في تطوير نهج شامل لمكافحة الإرهاب -
الأخبار - المتحدث باسم البيت الأبيض|ترامب يسعى لتعزيز الصلات القوية مع مصر خلال لقائه بالرئيس السيسي -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ... ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
إسرائيل تدشن منظومة "الصولجان السحري" للدفاع الجوي -
وقف دعوى تطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزائيا لمدة شهر -
بالصور.. مطبخ ملجأ "العندليب" بالشرقية يأوي القطط الضالة -
"جنون الطماطم" يصيب باقي الخضروات في الأقصر .. ومواطنون: "هنلاحق على إيه ولا إيه" -
الإفتاء تطالب بجمع الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بدلًا من قتلها -
وزير الزراعة يطالب المديريات بتسليم مستحقات مزارعي القمح خلال 72 ساعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

الخارجية الإثيوبية: سد النهضة سيفيد مصر والسودان

Google+ Print
الخارجية الإثيوبية: سد النهضة سيفيد مصر والسودان الخارجية الإثيوبية: سد النهضة سيفيد مصر والسودان

كتب : أ ش أ منذ 23 دقيقة

قال السفير دينا مفتى، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، إن "سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية والجاري بناؤه على النيل الأزرق سيفيد كلا من دولتي المصب وهما السودان ومصر، وأنه يجري مراعاة شواغل من خلال لجنة الخبراء الفنية الدولية".

وأضاف المتحدث، في تصريحات نقلها الموقع الإخباري للتليفزيون الإثيوبي اليوم، أن هذا السد لن يلحق أي أضرار بمصر والسودان بل سيقدم مزايا لهاتين الدولتين، حيث سيوفر الطاقة وسيحد من تراكم الطمي ويحافظ على المياه في حالة الجفاف.

وأوضح أن إثيوبيا تقوم ببناء هذا السد بهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، وأنه يجري خلال ذلك مراعاة شواغل مصر عبر لجنة الخبراء الفنية الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - مستشار بالحزب الجمهوري : زيارة السيسي لواشنطن عقب القمة العربية تؤكد دور مصر الريادي

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

الأخبار - العلاقات التجارية بين مصر وأمريكا والإستثمارات الأمريكية في مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الاتحاد وطنطا

نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟

نزاع قضائي بين 4 محاكم وبرلمان.. ماذا يعني إبطال حكم مصرية "تيران وصنافير"؟