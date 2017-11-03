أخبار عاجلة

نائب: منتدى الشباب سيرد على الدعاية الهدامة التي تنال من مصر -
«القوى العاملة» تضع شرطًا جديدًا لإصدار تصريح السفر للعمل بالخارج -
بالصور.. كيف تخسر دهون بطنك بتمارين منزلية بسيطة؟ -
ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة الرجاء وطنطا - ضمن الأسبوع الثامن للدوري المصري -
منها «نيسان GT-R» و«BMW i8».. سيارات مجنونة تمتلكها شرطة دبي -
توقعات أداء لقاء الرجاء وطنطا من خلال التشكيل والمعطيات الفنية - ضمن الأسبوع الـ 8 للدوري -
تنظيم قافلة طبية ثانية للكشف على طلاب مدارس سوهاج ديسمبر المقبل -
رصاص الغدر ثمن شهامة شابين أنقذا شخصا من الخطف بأسوان فجرا -
البرلمان يبدأ جلسات الحوار المجتمعي حول قانون التنظيمات النقابية -
وزير التعليم العالي يحيل واقعة جامعة الفيوم إلى النيابة العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. أسعار

سعر الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

Google+ Print
سعر الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم،ارتفع المعدن الأصفر متأثرًا بعدة عوامل، هذا وقد جاءت الذهب مرتفعة مدعومة بتراجع الأمريكي وارتفاع أسعار اليورو الأوروبي.

سعر الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 :

السعر العالمي : 1,278.99 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24 713 إلى 715
عيار 22 654 إلى 656
عيار 21 624 إلى 626
عيار 18 535 إلى 537
عيار 14 416 إلى 417
عيار 12 357 إلى 358
الاونصة 22,179 إلى 22,250
الجنيه الذهب 4,992 إلى 5,008
الكيلو 713,143 إلى 715,429

 

المصدر : 365

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
نائب: منتدى الشباب سيرد على الدعاية الهدامة التي تنال من مصر

نائب: منتدى الشباب سيرد على الدعاية الهدامة التي تنال من مصر

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة الرجاء وطنطا - ضمن الأسبوع الثامن للدوري المصري

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة الرجاء وطنطا - ضمن الأسبوع الثامن للدوري المصري

ستاد مصر: أجواء وكواليس فريق طنطا ما قبل المباراة أمام الرجاء .. عبدالظاهر السقا

ستاد مصر: أجواء وكواليس فريق طنطا ما قبل المباراة أمام الرجاء .. عبدالظاهر السقا

ستاد مصر: أجواء وكواليس فريق الرجاء ما قبل المباراة أمام طنطا .. عبدالمولى مهنا "مدير الكرة بالرجاء"

ستاد مصر: أجواء وكواليس فريق الرجاء ما قبل المباراة أمام طنطا .. عبدالمولى مهنا "مدير الكرة بالرجاء"