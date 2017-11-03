سعر الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم،ارتفع المعدن الأصفر متأثرًا بعدة عوامل، هذا وقد جاءت أسعار الذهب مرتفعة مدعومة بتراجع سعر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار اليورو الأوروبي.
سعر الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 :
السعر العالمي : 1,278.99 دولار أمريكي.
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|713 إلى 715
|عيار 22
|654 إلى 656
|عيار 21
|624 إلى 626
|عيار 18
|535 إلى 537
|عيار 14
|416 إلى 417
|عيار 12
|357 إلى 358
|الاونصة
|22,179 إلى 22,250
|الجنيه الذهب
|4,992 إلى 5,008
|الكيلو
|713,143 إلى 715,429
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads