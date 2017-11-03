سعر الدولار اليوم، نقدم لحضراتكم سعر الدولار اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث بداية تعاملات اليوم، ارتفع سعر الدولار في بعض البنوك العاملة في مصر وطبقا لآخر ما ورد بخصوص سعر الدولار، فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد، و الأهلي الكويتي وبنك HSBC أعلى سعر لشراء الدولار مسجلاً 17,62 جنيه مقابل 17,72 للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول مسجلاً 61. 17 جنيهاً للشراء مقابل 71. 17 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء
17.68
أفضل بنك تشتري منه الآن:
البنك التجاري الدولي
17.61
أفضل بنك تبيع له الآن:
البنك الأهلي المتحد
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|17.6000
|17.7000
|مصرف ابو ظبي
|17.5900
|17.6900
|البنك المصري الخليجي
|17.6000
|17.7000
|البنك الأهلي
|17.6000
|17.7000
|بنك البركة
|17.6000
|17.7000
|بنك القاهرة
|17.6000
|17.7000
|بنك الاسكندرية
|17.5900
|17.6900
|البنك العربي الافريقي
|17.6000
|17.7000
|البنك المركزي
|17.5974
|17.6968
|بنك مصر
|17.6000
|17.7000
|بنك بلوم مصر
|17.6000
|17.7000
|كريدي أجريكول
|17.6000
|17.7000
|بنك التعمير والإسكان
|17.6000
|17.7000
|بنك بيريوس
|17.6000
|17.7000
|المصرف المتحد
|17.6000
|17.6800
|البنك التجاري الدولي
|17.5800
|17.6800
|المصري لتنمية الورادات
|17.6000
|17.7100
|البنك الأهلي المتحد
|17.6100
|17.7100
|بنك المشرق
|17.6000
|17.7000
|بنك الاستثمار العربي
|17.6100
|17.7100
|البنك الأهلي اليوناني
|17.5900
|17.6900
|بنك سايب
|17.5900
|17.6900
المصدر : مصر 365إعلان - Ads إعلان - Ads