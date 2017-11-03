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سعر الدولار اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

اليوم، نقدم لحضراتكم سعر الدولار اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث بداية تعاملات اليوم، ارتفع سعر الدولار في بعض البنوك العاملة في وطبقا لآخر ما ورد بخصوص سعر الدولار، فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد، و الأهلي الكويتي وبنك HSBC أعلى سعر لشراء الدولار مسجلاً 17,62 جنيه مقابل 17,72 للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول مسجلاً  61. 17 جنيهاً للشراء مقابل 71. 17 جنيهاً للبيع.

 سعر الدولار اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.68
أفضل بنك تشتري منه الآن:

البنك التجاري الدولي

17.61
أفضل بنك تبيع له الآن:

البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.6000 17.7000
مصرف ابو ظبي 17.5900 17.6900
البنك المصري الخليجي 17.6000 17.7000
البنك الأهلي 17.6000 17.7000
بنك البركة 17.6000 17.7000
بنك القاهرة 17.6000 17.7000
بنك الاسكندرية 17.5900 17.6900
البنك العربي الافريقي 17.6000 17.7000
البنك المركزي 17.5974 17.6968
بنك مصر 17.6000 17.7000
بنك بلوم مصر 17.6000 17.7000
كريدي أجريكول 17.6000 17.7000
بنك التعمير والإسكان 17.6000 17.7000
بنك بيريوس 17.6000 17.7000
المصرف المتحد 17.6000 17.6800
البنك التجاري الدولي 17.5800 17.6800
المصري لتنمية الورادات 17.6000 17.7100
البنك الأهلي المتحد 17.6100 17.7100
بنك المشرق 17.6000 17.7000
بنك الاستثمار العربي 17.6100 17.7100
البنك الأهلي اليوناني 17.5900 17.6900
بنك سايب 17.5900 17.6900

المصدر : مصر 365

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