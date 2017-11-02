سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

شيماء مصطفى

سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم ارتفع المعدن الأصفر متأثرًا بعدة عوامل، هذا وقد جاءت أسعار الذهب مرتفعة مدعومة بتراجع سعر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار اليورو الأوروبي.

سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 :

السعر العالمي : 1,278.99 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 713 إلى 715 عيار 22 654 إلى 656 عيار 21 624 إلى 626 عيار 18 535 إلى 537 عيار 14 416 إلى 417 عيار 12 357 إلى 358 الاونصة 22,179 إلى 22,250 الجنيه الذهب 4,992 إلى 5,008 الكيلو 713,143 إلى 715,429

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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