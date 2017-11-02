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سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

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سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالصاغة فى مصر

اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 تحديث بداية تعاملات اليوم ارتفع المعدن الأصفر متأثرًا بعدة عوامل، هذا وقد جاءت الذهب مرتفعة مدعومة بتراجع الأمريكي وارتفاع أسعار اليورو الأوروبي.

سعر الذهب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 :

السعر العالمي : 1,278.99 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر
عيار 24 713 إلى 715
عيار 22 654 إلى 656
عيار 21 624 إلى 626
عيار 18 535 إلى 537
عيار 14 416 إلى 417
عيار 12 357 إلى 358
الاونصة 22,179 إلى 22,250
الجنيه الذهب 4,992 إلى 5,008
الكيلو 713,143 إلى 715,429

المصدر : 365

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