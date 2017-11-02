شيماء مصطفى

نقدم لحضراتكم سعر الدولار اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث بداية تعاملات اليوم، ارتفع سعر الدولار في بعض البنوك العاملة في مصر وطبقا لآخر ما ورد بخصوص سعر الدولار، فقد سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد، و الأهلي الكويتي وبنك HSBC أعلى سعر لشراء الدولار مسجلاً 17,62 جنيه مقابل 17,72 للبيع، بينما جاء سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول مسجلاً 61. 17 جنيهاً للشراء مقابل 71. 17 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء

17.68 أفضل بنك تشتري منه الآن : البنك التجاري الدولي 17.62 أفضل بنك تبيع له الآن : البنك الأهلي المتحد

سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.

المصدر : مصر 365

شبكةعيونالإخبارية

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