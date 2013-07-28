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عاجل| إنزال جوي لقوات الصاعقة في منطقة المزرعة بالعريش لملاحقة الإرهابيين

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عاجل| إنزال جوي لقوات الصاعقة في منطقة المزرعة بالعريش لملاحقة الإرهابيين عاجل| إنزال جوي لقوات الصاعقة في منطقة المزرعة بالعريش لملاحقة الإرهابيين

كتب : محمد مقلد وحاتم حمدى الأحد 28-07-2013 21:35

أكد شهود عيان من مدينة العريش، قيام طائرات الأباتشى بإنزال قوات الصاعقة والعمليات الخاصة، بمنطقة المزرعة بالعريش لملاحقة مجموعات إرهابية مسلحة قامت بقذف مديرية أمن شمال سيناء ومحاصرتهم، فى حين تقوم طائرة أباتشى أخرى بإطلاق القذائف على المسلحين.

وقد هاجم مسلحون، منذ قليل، كمين "الخروبة" بالشيخ زويد، وقال مصدر أمنى، إن مسلحين أطلقوا النار على قوات الجيش المتمركزة بالكمين الذى يقع على طريق "العريش -الشيخ زويد"، وبادلتهم القوات إطلاق النار، ولم يبلغ عن إصابات حتى الآن.

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