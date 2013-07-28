محافظ القاهرة يعتمد نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية

كتب : سلامة عامر الأحد 28-07-2013 21:41

اعتمد د.أسامة كمال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الابتدائية بالقاهرة للعام الدراسي 2012 /2013، وبلغت نسبة النجاح في مدارس القاهرة 71%، حيث حضر الامتحانات 18550 نجح منهم 13207 طلاب وطالبات، وبذلك تبلغ نسبة النجاح للدورين الأول والثاني معا 95.7%.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات المكفوفين والصم وضعاف السمع، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين بمدارس القاهرة 100% لتبلغ نسبة النجاح للدورين الأول والثاني معا 100%، كما بلغت نسبة النجاح بالصف الثامن للصم وضعاف السمع 100% لتكون نسبة النجاح للدورين الأول والثاني معا 98.46%.